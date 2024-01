Google Assistant sta per rimuovere tutte queste funzionalità

Il gigante di Mountain View ha annunciato un consistente ridimensionamento del personale in tre aree chiave: divisione Hardware, teame dipartimento Engineering. Sulla base delle dichiarazioni aziendali riportate da The Verge , che parlano genericamente di 'alcune centinaia' di tagli, le stime indicano che i ...... Filtro 3 - in - 1 Amazon 89 67 Vedi offerta Samsung Soundbar HW - Q700C/ZF Serie Q, 9 Speaker, Wireless Dolby Atmos, Audio a 3.1.2 Canali, Q - Simphony, Compatibile con Alexa e, ...A legal adviser to the European Union's top court said Thursday that Google should pay a whopping fine in a long-running antitrust case in which regulators found the company gave its own shopping ...Washington: Alphabet Inc.’s Google is laying off hundreds of staff working on its digital assistant, hardware and engineering teams, the company said as it continues its drive to cut costs. Among the ...