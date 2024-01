Golf | Dubai Invitational | McIlroy in testa dopo il primo round | Francesco Molinari decimo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Rorychiude ildelal comando della classifica. Negli Emirati Arabi, il nordirlandese, numero 2 mondiale, ha messo a referto uno score di 62 (-9), grazie a una prova bogey free con nove birdie, che gli consente di precedere con due colpi di vantaggio il tedesco Yannik Paul, secondo con 64 (-7) e il sudafricano Thriston Lawrence, terzo con 65 (-6). Buoni segnali perche occupa ilposto provvisorio con 68 (-3), frutto di sei birdie, un bogey e un doppio bogey. Più indietro invece Guido Migliozzi, ventesimo con 70 (-1). In top ten anche Tommy Fleetwood, quarto con 66 (-5), proprio come il danese Thorbjorn Olesen. Prestazione da 67 (-4) per Sean Crocker, Zander Lombard, Adrian Otaegui e ...

Estratto dell'articolo di Piero Mei per 'il Messaggero' il meeting del board di eurolega con gli sceicchi di[…]Lo sportwashing, cioè il ripulirsi l'immagine solleticando la passione globale per lo sport, da un semplice mascara a ...Il DP World Tour riparte da, negli Emirati Arabi Uniti. Sul tee di partenza delInvitational (in programma dall'11 al 14 gennaio) ci saranno anche Francesco Molinari e Guido Migliozzi, pronti a testare il proprio stato di forma in vista del prossimo HeroDesert ...Si è chiuso il giro inaugurale del primo torneo del 2024 sul DP World Tour (già sei sono stati quelli della stagione disputati nel 2023). E, da par suo, è Rory McIlroy che comincia da leader con un gi ...Il 2024 sul green di Rory McIlroy comincia nel migliore dei modi. Il nordirlandese negli Emirati Arabi Uniti ha chiuso il primo round del Dubai Invitational al comando della classifica. (ANSA) ...