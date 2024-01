Golden Globe | Steve Martin difende il presentatore Jo Koy | Condurre uno show è un compito molto difficile

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 11 gennaio 2024)ha preso le difese deldeiJo Koy, criticato per la sua conduzione della serata.ha preso pubblicamente le difese deldeiJo Koy, criticato aspramente per la conduzione dell'evento che si è svolto domenica sera al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. La star di Only Murders in the Building ha pubblicato su Threads un post in favore del collega:"Giù il cappello a chiunque salga sul palco per presentare unodi premiazione dal vivo. È un lavoroe non è per gli schizzinosi. Lo so perché sto ancora vomitando dall'ultima volta che l'ho fatto, nel 2010" ha ...