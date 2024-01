Gol | autogol e… pizzicotto | lo strano derby di Madrid di Antonio Rüdiger

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'ex Roma ha preso l'abitudine al gol: in Supercoppa ha... insaccato in entrambe le reti. In mezzo un episodio che ha fatto il giro dei social...

In Arabia però i tifosi si sono divertiti, tantie una semifinale di Supercoppa di Spagna sul ... Nella ripresa cala un po' il ritmo, ma al 78' undi Rudiger fa impazzire Simeone . "Fino ...Antonio Rüdiger si è preso il Real Madrid . Alla seconda stagione con i Blancos il difensore tedesco è ormai un idolo dei tifosi, grazie alle proprie prestazioni, alla propria personalità e aipesanti siglati nelle ultime partite. Dopo la rete della vittoria sul Maiorca nella prima partita del 2024, l'ex romanista è stato il protagonista assoluto del derby contro l'Atletico giocato a ...L'ex Roma ha preso l'abitudine al gol: in Supercoppa ha... insaccato in entrambe le reti. In mezzo un episodio che ha fatto il giro dei ...Il Real Madrid di Ancelotti ha avuto la meglio nel derby di Supercoppa contro l'Atletico di Simeone: un match ricco di colpi di scena e di fischi.