Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero | i titani invadono il Colosseo nel trailer internazionale

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilal centro di una delle sequenze più spettacolari contenute neldi- Il, uno dei film più attesi del 2024. Toho ha diffuso undi- Ilche mostra iscontrarsi in location storiche come le Piramidi e il. Dalle immagini delsi evince che Roma ospita una delle scene più spettacolari del film, con i passanti che fuggono terrorizzati per le vie della Capitale di fronte alla potenza delle mostruose creature.- Il...

Il film Godzilla vs. Kong in streaming legale completo è disponibile in italiano su Prime Video, Itunes, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store. ... (cinemaserietv)

Il regista Adam Wingard ha spiegato il cambio di look di Godzilla in vista del Nuovo film del MonsterVerse. Dopo il titanico scontro in Godzilla vs ... (movieplayer)

si erge sul Colosseo nel nuovo trailer internazionale di- Il nuovo impero, in arrivo ad ...ha annunciato che in quella data uscirà- Il nuovo impero . Le ragioni del ritardo possono essere ascritte allo sciopero di attori e sceneggiatori della scorsa estate che ...Nuovo trailer giapponese di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero che presenta alcuni nuovi filmati, inclusa una location italiana nel finale.