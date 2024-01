Giustizia | P De Luca | ' Pd sostenga sindaci | errore attaccarli su abuso ufficio'

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “È sbagliato attaccare frontalmente iper la legittima preoccupazione e critica che esprimono rispetto all'attuale normativa sull'd'. Il ruolo del Pd dovrebbe essere quello di sostenere la faticosa attività quotidiana dei nostri amministratori sui territori". Così il capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera, Piero De. "La destra sta intervenendo con l'accetta, rischiando di creare più complicazioni e rischi che benefici anche rispetto agli indirizzi normativi europei. Ma il problema oggi esiste e va affrontato con serietà e concretezza. Sarebbe utile riprendere il contenuto di una proposta già depositata anche nella precedente legislatura dal nostro partito, per riequilibrare il regime di responsabilità die amministratori ...

Tra i colpiti ci sono governatori famosi come Dee Bonaccini o sindaci come Pizzarotti (... sapevo di aver agito nella legalità, ma temevo che laavrebbe impiegato molto tempo a ...... ma FdI ha già pronto il suo candidato, il coordinatore regionale e senatoreDe Carlo . Un ...sarà altissima su tutti i dossier aperti - dall'immigrazione a quelli economici fino alla- e ...Vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani a Palazzo Chigi. Sul tavolo dei leader anche la quadra per le elezioni regionali, dopo giornate di tensioni. Ma da FdI il ...Luca Pirisi, consigliere comunale di Macomer, ha espresso l’impegno per la giustizia sociale, la sanità, l’ambiente, mentre per Claudia Terebinto: « occorre portare le problematiche territoriali in ...