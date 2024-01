Giustizia | Conte | preoccupati su abuso d’ufficio e intercettazioni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Roma, 11 gen. (askanews) – “Sull’quel che sta succedendo ci preoccupa. È un segnale di forte restaurazione”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe, nel corso di una conferenza stampa presso la sede del Movimento. “E la maggioranza, appoggiata da forze che sono a metà fra maggioranza e opposizione, non riusciamo mai a capire cosa sono, ridimensiona le, unica modalità per perseguire reati legati alla corruzione”, ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Sulle parole del responsabile della Difesa, Guido Crosetto, "francamente non ricordo che un ministro responsabile possa ... (liberoquotidiano)

Napoli, 27 nov. (askanews) – “Se lui ha notizia circostanziata di accuse così gravi deve andare in procura e venga a riferire in Parlamento. ... (ildenaro)

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Sul caso Crosetto, "a me ha sorpreso che un ministro che passa tra i più moderati e ragionevoli abbia formulato ... (liberoquotidiano)

...dai ministeri dellae della Cultura, nell'ambito del protocollo d'intesa con coordinamento nazionale Teatro in carcere e università Roma Tre. La direzione artistica è a cura di Ivana, ...Critico anche il leader M5s Giuseppe: "avere un presidente del Consiglio - ha detto - che non ...missini di Acca Larentia e neppure abbia chiesto che dopo quarantasei anni sia resa loro"...“Spezziamo il legame tra politica e affari: le proposte del Movimento 5 Stelle”. In diretta da Roma, la conferenza stampa del leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, la vicepresidente del Senat ...Il collaboratore di giustizia Nunzio Perrella ha parlato a Report dei presunti legami tra Franco Meloni, papà della premier Giorgia, e Michele Senese.