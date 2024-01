“Giustificazione del terrorismo” Il nemico di Putin è stato arrestato

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Altri guai per i politici anti-in Russia. Sergei Udaltsov, leader del partito di sinistra ‘Fronte di sinistra' èarree nei suoi confronti èaperto un procedimento penale per «del». L'appartamento di Udaltsov èperquisito, ha spiegato il suo avvocato Violetta Volkova: «Sono stati sequestrati supporti elettronici. Nei suoi confronti èavviato un procedimento penale ai sensi dell'articolo 205.2 del codice penale della Federazione Russa (del). Èportato al Comitato Investigativo per essere interrogato». Udaltsov potrebbe rischiare fino a 7 anni di carcere se giudicato colpevole di aver giustificato il ...

In caso di accertamenti , l'Agenzia delle entrate non è obbligata a accettare a occhi chiusi quanto il contribuente ha indicato nella causale comebonifico. Ad esempio, se ...... che rende possibile il mutamentotitolo dell'assenza stessa, ancorché in corso, in altro che presupponga una diversa. Pertanto, ove una richiesta di ferie sia stata avanzata e ...Altri guai per i politici anti-Putin in Russia. Sergei Udaltsov, leader del partito di sinistra ‘Fronte di sinistra’ è stato ...MOSCA, 11 GEN - L'oppositore russo di sinistra Serghiei Udaltsov è stato portato in una sede del Comitato investigativo russo per essere interrogato dopo che la polizia ha perquisito la sua abitazione ...