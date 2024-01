Gianluigi Torzi arrestato a Dubai | il broker del Vaticano già condannato per truffa | aggiotaggio su azioni Aedes

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ilmolisanoè stato. Il finanziere, giàin primo grado a sei anni più 6mila euro di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e la sottoposizione a vigilanza speciale per un anno per la vicenda legata ai fondi dele alla compravendi

Il finanziere molisano Gianluigi Torzi è stato arrestato a Dubai in esecuzione di un mandato di arresto internazionale della Procura di Milano per aggiotaggio su azioni della società di investimento immobiliare Aedes Siiq. È stato fermato ieri pomeriggio a Dubai, il finanziere coinvolto nell'inchiesta vaticana sull'affaire del palazzo di Sloane Avenue a Londra, nell'ambito della quale è stato condannato a 6 anni di reclusione. Domani per il broker Gianluigi Torzi inizia l'udienza preliminare davanti al gup di Milano Patrizia Nobile nel procedimento milanese che lo vede imputato.