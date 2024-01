Giacomo Giorgio è la new entry Federico in Doc 3! Sapete tutto sui suoi genitori e dove vive?

Oggi, domenica 19 novembre 2023 , alle 17:20 su Raiuno, va in onda la decima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show ... (ascoltitv)

Giacomo Giorgio è stato ospite di Ballando con le stelle e ha conquistato il pubblico esibendosi in diretta L'articolo Ballando con le stelle , ... (novella2000)

Giacomo Giorgio di Mare Fuori è stato il ballerino per una notte del programma di Milly Carlucci: la sua esibizione ha entusiasmato la giuria e il ... (movieplayer)

Va in onda stasera su Rai 2 in prima serata la terza puntata del teen drama soprannaturale Noi siamo leggenda , di cui vi anticipiamo la trama, con la ... (comingsoon)

La nostra intervista a Giacomo Giorgio , Giulia Lin e Beatrice Vendramin , interpreti di Nicola, Lin e Sara in Noi siamo leggenda , la serie in onda su ... (movieplayer)

Oltre a Argentero e Gioli , vedremo sullo schermo Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Diego Ribon, Aurora Peres, Laura Cravedi,e ...Federico Lentini: interpretato daFederico Lentini è il figlio di uno degli oculisti più rinomati di Milano. Ha frequentato le scuole migliori e le compagnie più esclusive, ...Si tratta di Laura Cravedi (23 anni, apparsa in Blanca e ne Il Paradiso delle Signore), Giacomo Giorgio (star di Mare Fuori) ed Elisa Wong (classe 1996, nel cast di Zero su Netflix). Scopriamo i loro ...Doc - Nelle tue mani 3: il cast (attori) completo della serie tv in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Tutte le informazioni ...