GF | Fiordaliso tocca il costume di Federico | il video osé

... inizia il giroche nomina Greta, forse la ragazza a cui è meno legata in Casa. Segue ...a Greta che sceglie di nominare Federico il quale ricambia la Nomination. Grecia continua il ...Poi è il turno di Rosy e, che suggellano la loro amicizia con un tocco di cioccolato. Il bacio tra le ex di Mirko Dopoa un altra coppia di donne, che hanno molto in comune: Greta e ...Ne aveva dato prova già tempo fa quando, parlando, con Beatrice aveva detto di non voler un uomo accanto "poi tocca pure assiterlo". Grande Fratello, Fiordaliso: "Me la sono spassata con gli uomini ma ...Durante la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica ci sono stati momenti di alta tensione, ma quello che ha lasciato di più senza parole è stata la lite tra Raimondo Todaro e ...