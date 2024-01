GF | Beatrice contro Letizia VIDEO | “E’ una che si butta nei letti di tutti Paolo non si deve preoccupare di Vittorio ma…”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nella casa del Grande Fratello,ha voluto mettere in guardiadal comportamento della sua ragazza,e l’ha fatto parlando con Sergio e Stefano, dove ha detto: “Parlando di una ragazza inibita, pudica, ecc. posso anche capire che la metti in imbarazzo, ma se una ragazza è disinibita, di che stiamo parlando? E’ L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: GF,sbotta: “Non sono mai stata trattata così, non gliela possiamo far passare.darsi…” GF,sbottaRosy,, Anita e Giuseppe: i quattro si alzano dalla tavola deridendola () GF, ...

La 33enne e il 39enne sono genitori di Sofia, nata il 26 settembre 2016, e, venuta al ... Mi metto nell'angolo,il muro, e ballo così" . "In realtà non mi ha dato mai modo di essere ......Bruno. Il centrocampista della Fiorentina si ammalò nel 1985, un anno dopo il ritiro, per una leucemia linfoblastica acuta. Calcio, Sébastien Haller e Francesco Acerbi: la vittoriail ...Ciro petrone vuole tornare a tutti i costi in gara, intanto Beatrice gioca un tiro mancino tagliando fuori Letizia, e continua la crisi tra Federico e Sergio ...Al GF, Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin sono stati beccati mentre parlano in codice e coprono i microfoni per non farsi sentire: cosa si sono detti