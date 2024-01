GF 2023 | Greta Rossetti ha un segreto con gli autori? Ecco cosa nasconderebbe

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 11 gennaio 2024)sembrerebbe avere uncon glidel Grande Fratelloche non può rivelare agli altri inquilini o al pubblico da casa. Infatti, diversi compagni si sono preoccupati vedendola colpita da qualche le hanno riferito. E così il web ha provato a fare delle congetture, arrivando fino a tre possibili diverse motivazioni. Quale sarà la verità? GFnasconde qualdopo essere stata chiamata in confessionale daglidel GFè uscita piuttosto scossa. Infatti, alcuni inquilini presenti insieme a lei in cucina come Grecia Colmenares e Sergio D’Ottavi le hanno chiesto ...