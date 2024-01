Germania | sbaglia a porta vuota | l' errore è incredibile

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Durante la partita contro il TSV Bleidenstadt, il calciatore ha calciato il pallone fuori nonostante fosse sulla linea di. Per sua fortuna la squadra ha comunque vinto per 3 - 1. 11 gennaio 2024

La Germania chiude in bellezza la tappa di casa di Winterberg. Successo per i teutonici nel secondo team relay della stagione (era arrivata la ... (oasport)

Durante la partita contro il TSV Bleidenstadt, il calciatore ha calciato il pallone fuori nonostante fosse sulla linea di porta. Per sua fortuna la squadra ha comunque vinto per 3 - 1. 11 gennaio 2024Un errore anche per Passler, cheanche con la prima ricarica.in testa con la Svezia, Francia a a 5 secondi e Italia a 20. Nono giro con Italia quarta ma scesa a 45 secondi dalla ...Durante la partita contro il TSV Bleidenstadt, il calciatore ha calciato il pallone fuori nonostante fosse sulla linea di porta. Per sua fortuna ...Un calciatore del Bad Schwalbach, squadra di futsal tedesca, è riuscito a sbagliare un gol a porta vuota. Durante la partita contro il TSV Bleidenstadt, il calciatore ha calciato il pallone fuori ...