Genova | uccise un uomo con una freccia | condannato a 23 anni

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Rischiava l'ergastolo, ma la Corte di Assise diha deciso di condannare a 23di carcere Evaristo Scalco, l'artigiano di 64che nella notte tra il 1 e il 2 novembre del 2022, nel capoluogo ligure in vico Mele, ha ucciso con una, colpendolo all'addome, Javier Miranda Romero. La pena meno grave è dipesa dal fatto che i giudici hanno escluso l'odio razziale, mentre è stato riconosciuto l'omicidio volontario per futili motivi. — [email protected] (Web Info)

