Genocidio di Israele a Gaza? All' Aia il processo dopo la denuncia del Sudafrica

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Prende il via oggi all'Aia ilper stabilire se la guerra israeliana asia un. La Cpi esaminerà le argomentazioni secondo cuistarebbe commettendo unnella Strisciala richiesta del, che ha portato il ??caso alla Corte Internazionale chiedendo al tribunale delle Nazioni Unite di agire urgentemente «per proteggere da ulteriori, gravi e irreparabili danni ai diritti del popolo palestinese derivanti dalla convenzione sul, che continua ad essere violata impunemente». Ciò avviene mentre l'assalto di- lanciato in risposta agli attacchi controdel 7 ottobre da parte di Hamas in cui i militanti hanno ucciso 1.200 persone, ...

