Genoa | ufficiale Spence | il difensore arriva dal Tottenham

(Di giovedì 11 gennaio 2024) In attesa dell’ufficialità di Dragusin al, ilha annunciato il suo sostituto. Djedentra infatti a far parte della rosa di Alberto Gilardino. Lo ha ufficializzato il club ligure sui propri social. “Ilinglese, nato a Londra il 09/08/2000,dalHotspur a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto nel settore giovanile del Fulham,ha vestito le maglie di Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds e. Vanta 6 presenze con la nazionale Under 21 dell’Inghilterra”, informa il Grifone. SportFace.

Ma Radu non voleva andare in un'altra squadra italiana, non voleva neanche lasciare ila metà ... il Bayern lo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l'offerta. C'erano più soldi dal ......di Buongiorno al Milan Dopo l'interesse rimasto tale per Radu Dragusin e non sfociato in nessuna trattativanonostante la carta Lorenzo Colombo come contropartita tecnica gradita al, ...Il Genoa ha ufficializzato l`arrivo in prestito del difensore inglese Djed Spence dal Tottenham, nell`ambito dell`operazione che ha portato Radu Dragusin in Premier.Dopo il passaggio del turno di Fiorentina, Lazio e Atalanta in Coppa Italia, toccherà a Juventus e Frosinone. Sarà l'ultimo quarto di finale e chi passerà affronterà la Lazio in semifinale. Stavolta, ...