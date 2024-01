Genoa | UFFICIALE | ecco il sostituto di Dragusin

Ma Radu non voleva andare in un'altra squadra italiana, non voleva neanche lasciare ila metà ... il Bayern lo voleva fortemente e ieri sera è arrivata l'offerta. C'erano più soldi dal ......di Buongiorno al Milan Dopo l'interesse rimasto tale per Radu Dragusin e non sfociato in nessuna trattativanonostante la carta Lorenzo Colombo come contropartita tecnica gradita al, ...Il Genoa ha ufficializzato l`arrivo in prestito del difensore inglese Djed Spence dal Tottenham, nell`ambito dell`operazione che ha portato Radu Dragusin in Premier.Dopo il passaggio del turno di Fiorentina, Lazio e Atalanta in Coppa Italia, toccherà a Juventus e Frosinone. Sarà l'ultimo quarto di finale e chi passerà affronterà la Lazio in semifinale. Stavolta, ...