Genoa-Torino sabato 13 gennaio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Ottenere un punto sul campo del Bologna in questa stagione è un risultato positivo non solo per le squadre che corrono per la salvezza, ma l’1-1 raccolto dalal Dall’Ara ha alimentato una settimana di rimpianti visto che i rossoblu fino al 95? stavano coltivando fondate speranze di vittoria con il gol di Gudmundsson InfoBetting: Scommesse Sportive e

... terzino proprio del Napoli e promesso sposo delprima del naufragio della trattativa per ... terzino passato all'ombra del Golfo ma già protagonista in negativo per il rosso rimediato a. ...Dragusin è partito ieri per Londra: illo ha ceduto al Tottenham. Secondo l'edizione genovese ... Radio mercato ha lanciato diversi nomi: Henry e Djuric (Verona), Pellegri (), Castro (Velez).Sfida impegnativa per il Milan, che affronterà a San Siro la Roma, Fiorentina al Franchi con l'Udinese. Completano il programma Genoa-Torino, Napoli-Salernitana, Verona-Empoli, Lazio-Lecce, ...Duvan Zapata non ha ancora trovato il gol in trasferta con la maglia del Toro: a Genova può essere l'occasione giusta ...