Genoa | Gilardino accoglie Djed Spence | ecco chi è l’erede di Hefti

Alla fine Radu Dragusin ha detto no al Bayern Monaco, preferendo accasarsi al Tottenham. Il centrale rumeno lascia ildopo un anno e mezzo esaltante, con una promozione dalla B e un girone d'andata in Serie A ai vertici di tutte le classifiche di rendimento. Al Grifone vanno 25 milioni, sei dei quali dovranno ... Da ieri Djed Spence è arrivato in prestito, con diritto di riscatto, al. La Gazzetta dello Sport spiega che il terzino destro, cresciuto nelle giovanili del Fulham. ha indossato le maglie di Middlesbrough in seconda serie, e Nottingam Forest, in cui è esploso e ha ... Duvan Zapata non ha ancora trovato il gol in trasferta con la maglia del Toro: a Genova può essere l'occasione giusta ... Dopo aver chiuso la cessione di Dragusin al Tottenham, il Genoa lavora anche al mercato in entrata. Il club rossoblù ha individuato in Emil Bohinen il rinforzo ideale per il proprio centrocampo e, ...