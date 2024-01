Genoa | Dragusin saluta i tifosi con un post | ma poi lo rimuove

Proprio il Napoli ha vissuto una situazione simile, con la situazione. De Laurentiis ci aveva provato con il, ma il giocatore voleva giocare in Premier. Samardzic fino all'ultimo non ...Il romeno a Londra ma adesso i rossoblù possono fare mercato. E puntano su Castro. Il calciatore saluta: "Mi mancherà esultare in uno stadio da sogno. Sarete ...Un post di saluti pubblicato e poi rimosso. Nel giorno del suo addio al Genoa e del contestuale sbarco al Tottenham, Radu Dragusin si è reso protagonista di un.Europa Perché no, in questo senso la partita col Genoa è un test importante, tosto, perché la squadra Gilardino è difficile da superare e gioca bene, mi piace come stanno in campo”. Il Grifone però ...