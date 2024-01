Gender gap | Raggi M5S | “Esprimo soddisfazione per approvazione mie due mozioni | Roma faccia passi in avanti sul divario di genere”

Il rapporto A World Without the Gender Health Gap calcola le conseguenze del superamento delle disuguaglianze sulla carriera, sulla salute e sui ... (vanityfair)

Oggi il termine viene più spesso usato in accoppiata con altri: molto utilizzato, per indicare il divario tra uomini e donne soprattutto a livello occupazionale e salariale. Intelligenza ...Nella storia recente, infatti, diversi sono stati gli interventi normativi per ridurre ilal lavoro, tra cui: - Riforma Fornero (2011 - 2012): la legge, tanto discussa per quanto riguarda ...“Voglio esprimere piena soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Aula Giulio Cesare delle due mozioni a mia firma, sebbene con oltre 7 mesi di ritardo dalla loro presentazione, con le quali chie ...Un crescente equilibrio di genere riflette e favorisce un cambiamento positivo e necessario verso una maggiore inclusività e diversità nei ruoli decisionali, specialmente in un campo con connotazioni ...