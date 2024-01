Gaza | Israele sotto processo per genocidio | a L’Aja la prima udienza della Corte internazionale di Giustizia

(Di giovedì 11 gennaio 2024)finisce alla sbarra davanti alladidecon l’accusa di, decisamente respinta dallo Stato ebraico. Il procedimento si apre oggi davanti al Tribunalesu denuncia del Sudafrica, secondo cui durante la guerra in corso dal 7 ottobre nel territorio costiero palestinese Tel Aviv ha violato la Convenzione del 1948 sulla prevenzione e sulla punizione del crimine di. Le prime udienze si terranno oggi e domani ma ilpotrebbe durare anni: intanto però,di giudicare il caso, Johannesburg ha chiesto alladi imporre una serie di “misure provvisorie” per costringere Tel Aviv a fermare l’attacco militare, già costato la vita a ...

...Oriente Una missione (la quarta dopo il 7 ottobre) che ha lo scopo di arrivare a una linea comune tra Washington e i suoi alleati (in primis) sulla fine della guerra nella Striscia die ...Cosa chiede il Sudafrica Il bilancio delle vittime a, dice, è attribuibile in parte all'uso da parte di Hamas di aree residenziali e strutture civili, comprese scuole e ospedali, per ...DEN HAAG (L’Aia) – “Israele ha commesso, sta commettendo e vuol continuare a commettere atti di genocidio contro il popolo palestinese a Gaza”. È l’accusa, durissima, rivolta dal Sudafrica allo Stato ...Roma, 11 gen. (askanews) - Manifestanti intonano slogan ed espongono cartelli e striscioni a sostegno dei palestinesi a Città del Capo, mentre è in programma all'Aja la prima udienza alla Corte Intern ...