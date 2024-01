Gaza | Blinken striglia Netanyahu | Nella Striscia troppi morti civili | ma poi sconfessa le accuse di genocidio Dr Jekyll e Mr Hyde?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il bilancio della guerra disui, segnatamente sui bambini, è "troppo alto". Lo ha asserito, citato dai media, il segretario di stato Usa Antonyin conferenza stampa in Israele. Insomma, perfino per la civiltà del dollaro Israele sta decisamente esagerando, con i suoi bombardament

10 gen 18:25 Gaza , Tv: nuova proposta del Qatar per liberazione ostaggi Il Qatar ha elaborato una nuova proposta per la liberazione degli ostaggi ... (247.libero)

...infondate' Gli Stati Uniti non vedono invece 'alcun atto che costituisca un genocidio' a. In ... le parole del segretario di Stato americano Antonyieri in conferenza stampa a Tel Aviv, ...... da un punto di vista legale, imporrebbe ad Israele di cessare le operazioni a, sebbene la ... Martedì il segretario di stato Usa Antonyin conferenza stampa a Tel Aviv ha affermato '...Secondo il Sudafrica "Israele ha commesso, sta commettendo e rischia di continuare a commettere atti di genocidio contro il popolo palestinese a Gaza". Questa in sintesi l'accusa mossa contro lo Stato ...Si apre oggi a L’Aia il processo della Corte Internazionale di Giustizia dell’Onu che dovrà stabilire se Israele è responsabile di genocidio a Gaza. Il processo nasce da una denuncia del Sudafrica che ...