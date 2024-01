Gasperini si gode il successo a San Siro | “Vincere qui per l’Atalanta vale come una coppa”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Milano. “Abbiamo vinto bene.qui è sempre un’impresa per noi: abbiamo sofferto la prima mezz’ora, non tanto per le occasioni ma per le idee di gioco che non riuscivamo ad esprimere. Poi siamo cresciuti e nel secondo tempo abbiamo fatto ancora meglio:in questo modo è una grande iniezione di fiducia”. Così Gian Pieroha commentato in conferenza stampa ilper 1-2 delsul campo del Milan. Milan-Atalanta, la conferenza di“Siamo molto contenti: la semifinale era un obiettivo, non è mai facile da raggiungere, non avevamo nessun vantaggio a giocare a Milano e abbiamo visto squadre importanti uscire. È una competizione che quando si arriva alle semifinali piace a tutti e fa gola. Basta guardare l’albo d’oro”. Il...