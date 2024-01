Gasperini | «L’arbitro Di Bello è un gran maleducato» ma dal suo labiale si legge “faccia di m…” Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 11 gennaio 2024): «Diè un» ma dal suosidi m…”. Lo scrive ladello Sport che commenta il post-partita di Milan-Atalanta 1-2 di Coppa Italia. Gian Piero. Le immagini racconteranno che aveva ragione lui, per le proteste per il mancato rigore su De Roon, e anche che gli è scappato un insulto a Di(dagli avrebbe detto “di m…”) che affonda radici nel passato. Il tecnico dell’Atalanta spiega con un filo di voce, ma quella gli mancava anche il giorno prima, non è per le urla prima e dopo il rosso: «Devo dire poco – spiega ai microfoni Mediaset – perché avete detto tutto voi. Mi sembra ...