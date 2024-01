Gasperini | L' arbitro Di Bello è un gran maleducato ma dal suo labiale si legge ' faccia di m Gazzetta

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Lo scrive ladello Sport che commenta il post - partita di Milan - Atalanta 1 - 2 di Coppa Italia. Gian Piero. Le immagini racconteranno che aveva ragione lui, per le proteste per ...

Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'Atalanta vince 2-1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – L’Atalanta vince 2-1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini , allenatore dei ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – L’Atalanta vince 2-1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini , allenatore dei ... ()

(Adnkronos) – L’Atalanta vince 2-1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini , allenatore dei ... ()

(Adnkronos) – L’Atalanta vince 2-1 in casa del Milan e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini , allenatore dei ... (ildenaro)

Prima della partita non mi ha neanche salutato" Db Milano 10/01/2024 - Coppa Italia / Milan - Atalanta / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Giampiero: "L'Di Bello ...Al centro dell'attenzione c'è la direzione arbitrale di Di Bello contestata sia da Pioli che da, espulso tra l'altro nel primo tempo proprio dal direttore di ...Di Bello bocciato dal Corriere dello Sport. Ecco gli episodi di Milan-Atalanta analizzati dal quotidiano. Il punto della situazione La direzione di gara dell’arbitro Di Bello in Milan-Atalanta non ha ...Gasperini: «C’è una storia pregressa con lui e Valeri, una casistica enorme nel caso dell’Atalanta. Prima della partita non mi ha salutato» ...