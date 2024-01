Gambia | tragedia sfiorata | l’aereo con la nazionale di calcio africana senza ossigeno VIDEO

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Pubblicato il 11 Gennaio, 2024 “Dopo aver viaggiato complessivamente per 32 ore dal campo di allenamento in Arabia Saudita al, con lunghe soste a Istanbul e Casablanca, avremmo dovuto volare oggi dalalla Costa d’Avorio per la Coppa delle Nazioni Africane (AFCON)”. Comincia così il drammatico racconto condiviso da Saidy Janko, difensore dello Young Boys. In unha mostrato le condizioni dei giocatori delladelin un aereo privo dimentre si trovavano in volo verso la Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Saidy Janko (@saidyjanko22) “Appena saliti sul piccolo aereo noleggiato, abbiamo avvertito un gran calore che ...

sfiorata sull'aereo che ieri avrebbe dovuto portare la nazionale di calcio delin Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa. Il piccolo velivolo bimotore è stato costretto a un atterraggio ...Della rosa delfa parte anche Yusupha Bobb , centrocampista di 27 anni che nella stagione 2017 - 2018 ha disputato 21 partite in C con la Reggiana con una rete segnata.CALCIO - Trasferta da incubo per la nazionale di calcio del Gambia verso la Costa d'Avorio, dove tra pochi giorni prende il via la Coppa d'Africa: l'aereo è cos ...Tragedia sfiorata sull’aereo del Gambia diretto in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. I calciatori hanno iniziato a sentirsi male, uno dopo l’altro, accusando prima il troppo caldo, per poi svenire ...