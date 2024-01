Gambia | dramma sfiorato | atterraggio d’emergenza e giocatori svenuti Ct | “Potevamo morire tutti”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Una tragedia, per fortuna, solamente sfiorata. Idella nazionale delse la sono vista brutta: poco dopo il decollo dalla capitale Banjul, il charter che stava portando la squadra in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa, si è depressurizzato. Erano passati solo nove minuti e il pilota ha fatto immediatamente ritorno a Banjul. Alcunihanno avuto crisi respiratorie e forti emicranie, dovute alla mancanza di ossigeno. La squadra, che nel frattempo aveva fatto ritorno all’Ocean Bay Hotel, sede del ritiro, resta in attesa di partire con l’aereo della Air Cote d’Ivoire per Yamoussoukro, sede del girone che la vedrà impegnata con Guinea Bissau, Camerun e Senegal. “Avremmo potuto esseremorti. Abbiamo perso conoscenza in un attimo – ha raccontato il commissario tecnico Sainftiet – Mi sono ...