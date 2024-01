Gail Kim | “Io alla Rumble? Ecco come stanno le cose”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Mancano sempre meno giornied è già partita tra i fan la mania della toto-sorpresa. Chi si presenterà nella rissa reale? Qualche nome è già uscito fuori ma si continua a speculare sugli altri. E’ spuntato fuori anche quello diKim che in una recente intervista ha detto la sua in merito. Le sue parole “In primis, non penso che mi chiameranno. Quello che è successo con Mickie Jams ha avuto un forte impatto. Scott D’Amore, che è il nostro leader, sa sempre cosa fare. Quelche succede… succede.”

Kiyosaki). Per scrivere della vita devi prima viverla. (Ernest Hemingway). La vita non è ... (Sheehy). Il modo migliore per prevedere il tuo futuro è crearlo. (Abraham Lincoln). Tutta la vita ...Kiyosaki). Per scrivere della vita devi prima viverla. (Ernest Hemingway). La vita non è ... (Sheehy). Il modo migliore per prevedere il tuo futuro è crearlo. (Abraham Lincoln). Tutta la vita ...