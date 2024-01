Furlani | «Milan fuori? Non tutto male Episodi hanno condizionato!»

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo l’eliminazione dall’Europa, ilanche dalla Coppa Italia. Al termine della sfida con l’Atalanta Giorgioprova a giustificare la sconfitta del club rossonero. CONDIZIONAMENTI – Per ilarriva un’altra batosta, questa volta in Coppa Italia. L’annata di Stefano Pioli non è delle migliori ma l’Amministratore Delegato rossonero prova a dare una una giustificazione alla sconfitta contro l’Atalanta. Di seguito le parole rilasciate da Giorgioa Sky Sport 24: «È bello essere in gara fino in fondo. Avremmo preferito essere piazzati meglio in campionato, essere ancora in Champions League, essere in Coppa Italia. Però non è andatoe stasera glicondizionato molto». Inter-News - Ultime ...

Sarà costretto ad intervenire al più presto ilse non vorrà farsi sfuggire di mano il talento. Il calciatore in questione è un classe 2006, ... Soprattutto i dirigenti rossoneri Moncada e, ...Ilper Popovic era pronto a rinunciare a Giurassy. Ci avevano pensato a lungo Moncada e: ingaggiare Popovc, che è nato ad Altotting, in Germania, ma è serbo a tutti gli effetti e quindi ...il Milan ha come obiettivo quello di restare tra le prime quattro in Serie A (attualmente è terzo) e provare ad arrivare fino in fondo in Europa League. Parole dell'amministratore delegato rossonero ...L'ad del Milan Giorgio Furlani è intervenuto a Sky dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Dispiace molto perché volevamo rimanere in corsa in tutte le competizioni possibili, anche in ...