Fuorionda di Bianca Berlinguer a Striscia | «I pezzi fanno pena Questi sono i miei ultimi 3 giorni» – Video

(Di giovedì 11 gennaio 2024)Unaspazientita è quella che si vede in undila Notizia. Il tg satirico ha trasmesso unregistrato alla fine dell’appuntamento di martedì in access prime time con Prima di domani in cui la giornalista critica senza mezzi termini itrasmessi dal programma: «I… proprio! E adessoanche quelli del settimanale. Facevano… tutti! Non c’era un pezzo decente». E poi, lamentatesi delle “schifezze” fatte dai collaboratori, lancia un avvertimento a un “dirigente” presente in studio: «...

...Significativo l'addio diBerlinguer alla Rai per approdare poi su Rete 4. Tra i fatti che hanno caratterizzato l'anno televisivo italiano in casa Mediaset c'è sicuramente quello dei...Dalla prossima settimana anche Nicola Porro verrà sostituito daBerlinguer , ma in questo ... Leggi anche Meloni, Giambruno e i, parla Marina Berlusconi: 'Retroscena inventati, stimo la ...Questa sera, 2 gennaio parte la nuova stagione di "L'Eredità". L'anno nuovo ha portato nuovi cambiamenti in casa Rai: al timone ci sarà Marco Liorni e accanto a ...Antonio Ricci torna a parlare dei fuorionda di Andrea Giambruno mandati in onda da Striscia la Notizia e che hanno provocato la separazione tra il giornalista e la sua ex compagna, la premier Giorgia ...