Funivia Ripartirà | ma Controlli Giornalieri a Vista e Capacità Ridotte Una Sciata Vale il Rischio?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) L'Aquila - Dopo un decisivo vertice a Roma, la vicenda delladel Gran Sasso, bloccata dal Ministero dei Trasporti a seguito di segnalazioni riguardanti presunte criticità in una delle funi portanti, potrebbe vedere presto una svolta positiva. Ieri si è tenuto un tavolo tecnico con i rappresentanti dell'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), durante il quale sono state stabilite le prescrizioni necessarie per la riapertura dell'impianto. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, insieme ai senatori di Fratelli d'Italia, Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, si sono mostrati ottimisti di fronte ai segnali incoraggianti provenienti dalla capitale. L'Agenzia dovrebbe emettere un provvedimento di nulla osta, consentendo così la riapertura al pubblico della. Tuttavia, sono ...