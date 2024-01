Fulminacci arricchisce l’ultimo album con un nuovo singolo

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Il suo è sempre stato un percorso graduale, senza bruciare nessuna tappa. Eppure, in poco tempoè riuscito a conquistare il pubblico e la critica musicale attraverso la sola forza della sua musica. Dopo la pubblicazione del, l’artista aggiunge già unbrano al repertorio.inizia ilanno con una bella sorpresa per tutti i suoi fan. Dopo la pubblicazione di Infinito+1 il cantante, infatti, ha già in serbo unche tra solo qualche giorno approderà sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica. Si tratta solo della prima novità dell’anno appena iniziato per l’artista, che già nei primi mesi del 2024 tornerà ad esibirsi live.progetto di ...

Nasce come un piano e voce che si arricchisce poco a poco, con dolcezza, come due persone che crescono. Il tour di Fulminacci partirà da Trento (data zero) per ... ROMA - A quasi due mesi dall'uscita del suo terzo album "Infinito +1", Fulminacci torna venerdì 12 gennaio con il singolo "+1", che si va ad aggiungere ...