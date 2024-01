Fuga dalla polizia a Milano | inseguimento nella notte in zona Bicocca e spari in contromano da un’auto rubata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 gennaio 2024)e sparatoriatra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio a. È accaduto intorno alle 4 in, quando una volante ha incrociato in viale Fulvio Testi, all’angolo con via Chiese, una Mercedes classe B a fari spenti con tre uomini a bordo, di cui due a volto coperto. I poliziotti hanno intimato alla Mercedes di fermarsi ma la vettura, anziché frenare, ha accelerato iniziando la sua. Da quel momento è partito un lungo– anche ine su una pista ciclabile – fino al Parco Nord, dove i fuggitivi hanno esploso due colpi di pistola da lontano, poi risultati essere a salve, ai quali hanno risposto gli agenti. I tre hanno quindi abbandonato la ...