Fu trovata impiccata in garage | la Procura | “Il suicidio fu inscenato” Arrestato il marito

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Era stata rinel proprio, ma dopo oltre un anno crolla l’ipotesi del: ilè statoper omicidio volontario aggravato. Il corpo di Annamaria D’Eliseo, 60 anni, bidella in una scuola, era stato rinvenuto il 17 luglio 2022 con un cavo elettrico stretto intorno al collo nella cantina esterna della villetta in cui abitava a Villa Iconicella di Lanciano, in provincia di Chieti. Il responsabile della sua morte, secondo la, è ilAldo Di Nunzio, ex vigile del fuoco di 71 anni originario di Lanciano, accompagnato nel carcere di Villa Stanazzo dai carabinieri in forza dell’ordinanza firmata dal giudice Massimo Canosa. Al momento dell’arresto Di Nunzio ha lamentato un dolore alla spalla ed è stato ...

La vittima è Annamaria D'Eliseo , 60anni, bidella in una scuola della città teatina,senza ... La donna era stata rinvenutacon un filo elettrico nel garage - cantina dell'abitazione. ...La giovane funella cantina dell'abitazione di una zia a Mugnano, in via Rossetti. Il caso venne classificato come suicidio. Ad indurre la 31enne all'estremo gesto sarebbero stati ...Svolta nelle indagini sulla morte di Annamaria D’Eliseo. Per gli inquirenti non si è trattato di suicidio ma di femminicidio ...Un nuovo presunto femminicidio. L'avrebbe uccisa con un cavo elettrico e poi ha simulato un suicidio. Aldo Rodolfo Di Nunzio, 71 anni, vigile del fuoco in pensione, è stato ...