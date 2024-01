FTR | “Il nostro obiettivo è quello di far crescere i giovani talenti”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La AEW possiede un roster veramente ampio e ricco di, ma molti di loro sembrerebbero privi di una qualsiasi direzione. In questi casi è compito dei veterani aiutarli a farsi strada in questo intricato business. Proprio di questo hanno discusso gli FTR durante un’intervista con Jeff Snyder di “WAVY-TV 10”. Altruismo e ambizione “Naturalmente ilè continuare a essere il più grande tag team di tutti i tempi, ma arriva un momento in cui il tuo corpo fisicamente inizia a cedere un po’. Non voglio dire che stiamo crollando, ma arriverà un momento in cui non potremo più esibirci ai livelli attuali. Quindi credo che ilsiadi continuare a lavorare per la AEW, di continuare a costruire qualcosa con i ...

Superare lasignifica non solo rispettare gli elevati standard AWS in ambiti cruciali come ... CTO di Hiop, "operare in maniera sicura ed innovativa su ogni cloud provider è sempre stato un...Superare lasignifica non solo rispettare gli elevati standard AWS in ambiti cruciali come ... CTO di Hiop, "operare in maniera sicura ed innovativa su ogni cloud provider è sempre stato un...Gli FTR e la House of Black si sono scontrati in un match a coppie nell’ultima puntata di AEW Collision: ecco cosa è successo. Negli scorsi mesi, Malakai Black e Buddy Matthews hanno provato a ...Benvenuti al nostro breve recap di AEW Collision ... il quale per l’occasione ci offre lo scontro tra la House of Black e gli FTR, così come Eddie Kingston difende il suo AEW Continental Crown ...