Friburgo vs Union Berlino – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Dopo una pausa di tre settimane,si affrontano sabato 13 gennaio pomeriggio all’Europa-Park Stadion nel primo incontro di Bundesliga del 2024. Entrambe le squadre hanno trionfato nelle recenti amichevoli in vista del ritorno in massima serie: gli uomini di Christian Streich hanno battuto l’Eintracht Francoforte per 5-2, mentre i loro ospiti hanno vinto per 2-0 sull’Arminia Bielefeld. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCon tre vittorie consecutive contro Mainz 05, Wolfsburg e Koln il mese scorso, ilsi è trovato per un breve periodo ...