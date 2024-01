Frattesi | gol al Verona un segnale! Chance dal 1? col Monza?

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Davideha deciso Inter-con un gol di importanza fondamentale. La rete agli scaligeri ha caricato il centrocampista che ora scalpita per una maglia da titolare contro ilPROVVIDENZA – Se Inter-è passata da un possibile psicodramma ad una vittoria importantissima lo si deve, oltre all’errore dal dischetto di Henry, anche alla zampata dinei minuti finali a correggere in rete un tiro di Barella. Un gol che può pesare tantissimo nell’economia di un campionato in cui la Juventus sembra non voler tirarsi indietro. La rete contro gli scaligeri può aver dato nuova linfa e nuova carica al centrocampista ex Sassuolo, apparso leggermente spento nelle ultime sfide in cui era stato chiamato in causa: contro ilsabato possibile occasione da ...

Il gol del 2-1 di Davide Frattesi contro il Verona non ha solo regalato tre punti preziosissimi al l’Inter per la classifica e per fregiarsi del ... (inter-news)

...finale grazie adopo il fallo di Bastoni su Duda non ravvisato dall' arbitro Fabbri e non segnalato dal Var Nasca . La stessa Aia è uscita subito allo scoperto parlando di "errore" e "da ...I tifosi dell'Inter in particolare, che dopo le numerose polemiche divampate per ilnon annullato asi sono scagliati contro i tifosi bianconeri per il rigore non concesso a Ndoye in ...se Orsato ha fatto 7 partite su 19 nel girone d’andata c’è qualcosa che non quadra… ...Nando Orsi, interpellato da Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato della lotta scudetto: "Inter e Juventus meritano di stare lì, al di là di qualche giallo più o meno ...