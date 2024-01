FOTO – Buchanan | a lavoro verso Monza | ecco i primi sorrisi con l’Inter!

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tajoninizia ad ambientarsi nel gruppo di Inzaghi, impegnato nella preparazione della trasferta di. Di seguito lo scatto che ritrae uno deidel calciatore canadese con la maglia dell’Inter. PRIME VOLTE – Fra due giorni l’Inter tornerà in campo per la prima sfida del girone di ritorno di Serie A. La trasferta diassume un sapore particolare, non solo per la necessità di iniziare bene la seconda parte di stagione, ma anche perché sarà la prima volta di Tajon. Il nuovo acquisto nerazzurro, arrivato dal Bruges pochi giorni fa, si sta allenando da pochi giorni insieme al gruppo di Simone Inzaghi. Dopo l’assenza di ieri, a causa di pratiche burocratiche da sbrigare in Belgio, oggi il canadese ha effettuato regolarmente la sessione di ...

Subito calda accoglienza a Milano per Tajon Buchanan . Il nuovo acquisto dell’ Inter , sbarcato in queste ore in Italia, ha trovato al suo arrivo ... (sportface)

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %srimanenti top 20 Lautaro stacca Haaland: la classifica Scarpa d'... Una squadra quella nerazzurra che vedrà tra i convocati ancheil nuovo acquisto per ...L'arrivo di, che in questi giorni completerà i documenti necessari per mettersi a disposizione per la ...l'asticella in termini di ambizioni personalità ed efficacia FOTOGALLERY ©Getty %s...Ci sarà anche l'ultimo arrivato Tajon Buchanan tra i convocati dell'Inter per la sfida di sabato contro il Monza. (ANSA) ...Tajon Buchanan è pronto a fare il suo esordio in Serie A con la maglia dell'Inter. Risolte a inizio settimana le ultime pratiche burocratiche in Belgio, Buchanan oggi si è allenato regolarmente e ...