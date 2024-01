Formia | due nuovi mezzi per la Protezione civile

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 11 gennaio 2024), 11 gennaio 2024 – Domenica 14 gennaio si terrà la presentazione dei duedestinati ad arricchire il parco macchine dell‘associazione di“Ver Sud Pontino” per fronteggiare le emergenze e i servizi locali e nazionali. L’appuntamento con la cerimonia è alle ore 11:00, presso la Tenda dell’incontro, nel quartiereno di Gianola. “I duesono parte integrante del Piano di riparazione, ricondizionamento o sostituzione dei materiali, delle attrezzature e deiimpiegati nelle attività di emergenza relative al rischio sanitario legato al Covid-19, e sono concepiti per migliorare la capacità operativa della. Questo non solo a livello locale, ma anche a livello ...