Foreste e biodiversità | il ruolo chiave delle aziende nella lotta al climate change

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La survey di Rete Clima sulla percezionesull’importanza del capitale naturale La creazione di nuoveemerge come una strategia cruciale per affrontare le sfide climatiche e preservare la, secondo quanto evidenziato da un recente studio condotto da Rete Clima. L'indagine coinvolge leitaliane, rivelando la loro percezione sulla gestione forestale

Dobbiamo consolidare l’impegno globale per porre fine alla deforestazione dopo la COP28. Con la conclusione della COP28, dobbiamo fare il punto sui ... (lanotiziagiornale)

Tante le azioni messe in campo per raggiungere gli obiettivi: si va dalla creazione diurbane alla tutela dellanegli ambienti umidi alpini, dalla gestione sostenibile degli ......studenti dell'università indonesiana Cenderawasih nelle tecniche di sondaggio della, ... come il disboscamento delleper fare spazio alle coltivazioni di patate dolci e manioca, o ...