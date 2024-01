Foggia | UFFICIALE | preso un ex Torino

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Nuova avventura per l’ex, Vincenzo Millico, che si unisce ala titolo definitivo, fino al 2025. Ecco il comunicato...

Dopo la sconfitta sul campo della Casertana, gara segnata anche dagli scontri fra le tifoserie sugli spalti, il Foggia è entrato in silenzio ... (calciomercato)

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’ attaccante Mamadou... (calciomercato)

Nella scorsa stagione, dopo l'esperienza con il Cesena, ha giocato con il(22 gare, un gol) giungendo alla finale playoff. Kontek, che si lega al club rossazzurro fino al 30 giugno 2025, ...Il primo della lista è Diego Peralta, trequartista delche la guida tecnica del Catania conosce molto bene per averlo allenato alla Ternana. Si tratta di un calciatore che permetterebbe a ...