Fiumicino | Enac sospende l’ordinanza | esultano i tassisti

(Di giovedì 11 gennaio 2024), 11 gennaio 2024 – "Grazie all'interlocuzione del primo cittadino con10/2023 è stata sospesa per una rielaborazione della stessa, che tenga conto delle esigenze degli operatori e della città del Comune costiero". E' quanto si legge in una nota firmata da Uri, Cgil, Uritaxi, Casartigiani e Comitato spontaneo taxi. "Siamo in attesa dell'uscita della nuova ordinanza che siamo certi tenga conto delle esigenze di tutti gli attori presenti. Il sindaco diMario Baccini e l'assessore Raffaello Biselli si sono resi disponibili fin da subito, nel pieno delle festività natalizie ad ascoltare le nostre istanze, li ringraziamo unitariamente peril loro intervento" concludono.