Fiorentina | prende corpo l'ipotesi di uno scambio di attaccanti con la Salernitana

...sul Milan a San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà la... Gian Piero Gasperini non labene e ammonito due volte in un minuto viene espulso per le ......sul Milan a San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà la. Gian Piero Gasperini non labene e ammonito due volte in un minuto viene espulso per le ...Sono ore calde in casa Fiorentina per quello che riguarda il calciomercato. Secondo quanto raccontano i colleghi di Sky, la Fiorentina sta cercando un attaccante.Eriksson ha vinto lo scudetto con la Lazio nel 1999-2000 (oltre a una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane). In Italia è stato anche direttore tecnico ...