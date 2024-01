Finecielo | il nuovo singolo “La resa” racconta dei momenti in cui mettiamo da parte noi stessi

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Da venerdì 12 gennaio 2024 sarà in rotazione radiofonica “La”, ildiestratto dall’omonimo album già disponibile sulle piattaforme digitali dal 7 luglio 2023. “La” è un brano che parla del momento in cuidanoi, sopraffatti dalle di?coltà della vita. Quando la forza per lottare viene meno e ci concediamo alla mera sopravvivenza, in quel momento sdi vivere e perdiamo il nostro significato. “La” è stato uno dei primi pezzi scritti dal cantautore e anche uno dei suoi primi approcci alla produzione. La musica è stata interamente composta dae successivamente registrata in studio con la sua band. Spiega l’artista a proposito del ...