Fine vita Pro Vita Famiglia | Regione Veneto non violi Costituzione Segnaleremo ai cittadini Consiglieri pro-morte

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 gennaio 2024) 11 gennaio 2024. “«Chiediamo con forza a tutto il Consiglio Regionale deldi respingere la proposta di legge sul “suicidio assistito” presentata dal Movimento 5 Stelle in quanto manifestamente incostituzionale, segnalando in particolare alla maggioranza di centrodestra non solo la totale estraneità dell’iniziativa dal programma politico presentato aiveneti alle ultime elezioni amministrative,