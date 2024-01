Fine settimana con tanto freddo | poi clima più mite

Il ciclone della Befana porterà maltempo per tutto il weekend . Il sito IL Meteo .it conferma che con l’approfondimento del ciclone della Befana sul ... (feedpress.me)

Duplice missione per Sofia Goggia , prima nelle classifiche di specialità sia in discesa che in superG, nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci ... (oasport)

Nello stesso, un altro appuntamento molto atteso, sabato 13 gennaio la Baita Motti ospita una serata speciale dedicata ai 40 anni dall'uscita di "Vacanze di Natale", film cult della ...Alba Adriatica. Basta un semplice gesto per essere generosi e regalare sorrisi. Non c'è stata occasione migliore nell'ultimo, durante l'Epifania, al culmine di una giornata indimenticabile che ha visto coinvolto il Fuorisella Bike in visita al reparto pediatria dell'ospedale di Sant'Omero. Un momento di ...Hirayama è un uomo che parla poco, umile ma sereno, che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Vive in una piccola casa, circondato da piante, e segue un'assidua e tranquilla ...Ci aspetta un fine settimana caratterizzato da due giornate profondamente diverse: un Sabato stabile e parzialmente soleggiato, seguito da una Domenica che segnerà l’inizio di un evidente cambiamento ...