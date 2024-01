Filumena Marturano | “la più cara delle creature”

(Di giovedì 11 gennaio 2024) La storia, la fama e la carica emotiva di, il personaggio femminile più noto e più amato della tradizione napoletana. Scritta da Eduardo De Filippo nel 1946 e in soli 12 giorni,è forse la sua commedia più conosciuta e più amata. Fu pensata su misura per Titina, sorella di Eduardo, ... L'articolo proviene da Espresso napoletano.

Prosegue la trasposizione delle commedie teatrali di Eduardo De Filippo in tv. Dopo Natale in casa Cupiello, Sabato, Domenica e lunedì e Filumena ... (iodonna)

L'ultima, quella di Domenico Soriano in "" con la regia di Liliana Cavani, lo ha visto insignito di innumerevoli premi tra cui quello di "Miglior Attore Europeo" conferitogli dall'...... abituata a risolvere i casi più disparati: ora Vanessa Scalera, reduce anche dei successi Rai di Napoli Milionaria quest'anno e dil'anno scorso, per una settimana sarà interprete ...Giovedì 18 gennaio alle ore 21.00 in scena al Teatro Comunale di Soverato "Uomo e galantuomo". Uomo e galantuomo è il primo testo in tre atti di Eduardo, scritto nel 1922. Meccanismo comico straordina ..."La mia passione per il teatro è nata quando avevo 14 anni: abitavo dietro il San Ferdinando di Napoli, il teatro Eduardo De Filippo. Mio padre mi portò a vedere ’Uomo e galantuomo’. Al termine dello ...