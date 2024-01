Festa religiosa a Maria Santissima di Pagani | ecco il programma

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto alla contradadi Paupisi per i solenni festeggiamenti religiosi in onore alla Madonna diche si venera il 20 gennaio di ogni anno. Era il 20 gennaio 1907 quando fu rinvenuta l’effige della Vergine riportata alla luce scavando a mani nude nel punto preciso che la Madonna stessa aveva indicato in sogno ad Antonio Sauchella (le cui spoglie dimorano nella chiesa). Ed oggi in questo luogo c’è il Santuario a Lei dedicata. Dunque un sogno, un ritrovamento, la nascita di una Chiesa e quindi lo svilupparsi di una tradizione. Unache coinvolge tutto il paese e che sembra attraversare l’intero anno: si inizia appunto il 20 Gennaio con lae si termina l’ultima domenica di luglio con lacivile. Quest’anno si ...

... culturali e morali con cui so che rendete operativo e concreto nella vita delle persone, specialmente le più bisognose, ciò che rappresentate in occasione della", l'omaggio finale, unito all'...Come versetto evangelico per l'ordinazione, ha scelto l'inizio del capitolo 13 del Vangelo di Giovanni che introduce la Lavanda dei Piedi: "Prima delladi Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la ...Non solo falò: per sant'Antonio abate a Varese ci sono quattro giorni di preghiere, eventi e desideri. Dal 13 al 17 gennaio, si susseguono celebrazioni ed eventi, nella chiesa dedicata all’eremita tau ...Giova ricordare, infatti, la partecipazione ad alcune ricorrenze religiose quali: la Via Crucis, nei venerdì di Quaresima ; la lavanda dei piedi di Giovedì Santo ; la preparazione dei rami d’ulivo ...